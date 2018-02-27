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ГАДЖЕТЫ

СМИ: Apple планирует выпустить три новые модели iPhone

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категория: ГАДЖЕТЫ

Информационное издание Bloomberg, сославшись на собственные источники, отметило, что Apple может продемонстрировать в текущем году сразу 3 новых смартфона iPhone. Речь идет о доработанном варианте iPhone X, его бюджетном аналоге и гаджете с самым большим дисплеем в линейке.

Третья новинка имеет кодовое наименование D33. По своим размерам она окажется сопоставимой с iPhone 8 Plus, но дисплей у нее будет на один дюйм больше – все благодаря отсутствию рамок на передней панели. Ее также оснастят функцией Face ID, дающей возможность смартфону распознать лицо своего владельца.

Инсайдеры отмечают, что улучшенный вариант iPhone X и гаджет с большим экраном будут оснащены чипсетами A12 следующей генерации. Оба устройства кроме базовых оттенков получат золотую окраску. Что касается бюджетной модели, то она во многом будет повторять нынешний флагман, однако на ней установят менее дорогой IPS-дисплей и алюминиевые рамки.

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