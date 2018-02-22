Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ выйдут 16 марта

Официальная демонстрация мобильных устройств Samsung Galaxy S9 и S9+ состоится 25 февраля, а предварительные заказы можно будет оформить уже через 3 дня после премьеры гаджетов. На прилавках магазинов они появятся 16 марта, однако обладатели предзаказов получат их на несколько дней раньше.

Чуть ранее в Сети были опубликованы новые фото устройств. В плане дизайна они будут схожи с предшественниками, впрочем, без нововведений все же не обошлось. К примеру, сканер для отпечатков пальцев теперь расположен прямо под задней двойной камерой, а передняя камера получила опцию распознавания лица.

Диагональ AMOLED-дисплея «младшей» модели составит 5,8 дюйма, а «старшей» – 6,2 дюйма. В виде чипсета будет использоваться 8-ядерный Exynos 9810 или Snapdragon 845. Обе новинки работают на базе ОС Android версии 8.0 Oreo.