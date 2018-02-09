Северная Корея показала баллистическую ракету Hwasong-15 на параде в Пхеньяне

Накануне открытия Олимпийских игр в Южной Корее в Пхеньяне был проведен военный парад, на котором зрители увидели новую баллистическую ракету, получившую название Hwasong-15. По словам военачальников Северной Кореи, она способна поразить цели, расположенные на материковой части США.

На параде выступил лидер КНДР – Ким Чен Ын, который предостерег потенциальных агрессоров от попытки нарушить их суверенитет и сообщил, что Северная Корея отныне является военной державой мирового масштаба.

Впрочем, представители США и Южной Кореи отметили, что в нынешнем году парад оказался менее продолжительным, чем в предыдущем – он длился не больше 90 минут, в то время как прошлый закончился лишь через 180 минут после своего начала.