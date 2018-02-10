Сборная России по хоккею разгромила Южную Корею в выставочном матче‍ перед ОИ

Российской сборной по хоккею удалось обыграть южнокорейскую команду в финальном матче перед началом Олимпийских игр в Южной Корее.

Матч, прошедший в Аняне, закончился со счетом 8:1 в пользу российских хоккеистов. Особое рвение к победе они продемонстрировали в конце игры, забив сразу 4 шайбы. Когда завершилось основное время матча, команды поучаствовали в овертайме продолжительностью 5 минут. В нем южнокорейцы смогли одолеть россиян со счетом 2:1.

Хоккейный чемпионат на Олимпиаде стартует 14 февраля и завершится через 10 дней. Завтра сборная прибудет в олимпийскую деревню. В первой игре россиянам предстоит выступить против сборной Словакии.