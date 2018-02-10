Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Сборная России по хоккею разгромила Южную Корею в выставочном матче‍ перед ОИ

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Российской сборной по хоккею удалось обыграть южнокорейскую команду в финальном матче перед началом Олимпийских игр в Южной Корее.

Матч, прошедший в Аняне, закончился со счетом 8:1 в пользу российских хоккеистов. Особое рвение к победе они продемонстрировали в конце игры, забив сразу 4 шайбы. Когда завершилось основное время матча, команды поучаствовали в овертайме продолжительностью 5 минут. В нем южнокорейцы смогли одолеть россиян со счетом 2:1.

Хоккейный чемпионат на Олимпиаде стартует 14 февраля и завершится через 10 дней. Завтра сборная прибудет в олимпийскую деревню. В первой игре россиянам предстоит выступить против сборной Словакии.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии

Видео: Ведущий НТВ Андрей Норкин в прямом эфире подрался с украинским экспертом

Последствия боев в дебальцевском котле показали на видео

Польша признала версию о взрывах на борту самолета Ту-154 под Смоленском

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках