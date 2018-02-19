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ГАДЖЕТЫ

Samsung собирается выпустить самый мощный планшет в линейке Galaxy Tab

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категория: ГАДЖЕТЫ

Пользователи смогли обнаружить в приложении GFXBench планшет под названием Galaxy Tab S4, разработанный компанией Samsung. Скорее всего, он будет официально представлен на грядущем мероприятии MWC. Тест этого гаджета показал, что он является мощнейшим планшетом в линейке южнокорейского производителя.

Данный аппарат оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 10,5 дюймов и разрешением 2560×1600 точек. На нем также установлен мощный восьмиядерный чипсет Snapdragon 835 и современный графический адаптер Adreno 530. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а внутренней – 64 гигабайта.

На задней стороне девайса установлена 12-мегапиксельная камера, а на передней – 7-мегапиксельная. В качестве ОС используется Android новейшей восьмой версии.

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