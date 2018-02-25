Samsung представила смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+

Компания Samsung презентовала публике новые смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus. Стоит отметить, что версия S9 получила экран 5,8 дюймов, а модель S9 Plus – 6,2 дюйма. Внешне разница между новинкой и прошлой версией незначительна – сканер отпечатка пальцев в новой модели перенесли под камеру. В остальном модель идентична Galaxy S8.

Что касается внутренней «начинки», то S9 и S9 Plus оснастили 8-ми ядерным процессором Exynos 9810. У S9 четыре Гб оперативной памяти, а у S9 Plus – шесть. Новые смартфоны от корпорации Samsung оборудовали камерами с двойной диафрагмой и оптической стабилизацией.

Стоит добавить, что компания разработала аналог Animoji от Apple под названием «селфимодзи». Теперь пользователи «Самсунг» смогут создавать эмоджи, похожие на реальных людей и отправлять их видеособщением.

На российском рынке продажи новых смартфонов стартуют 16 марта. Стоимость модели S9 будет стартовать от 60 000 рублей, а S9 Plus от 67 000.