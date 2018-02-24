Российский космонавт сфотографировал с МКС древнейший кратер от астероида

Антон Шкаплеров, отечественный космонавт, решил сфотографировать с МКС один из древнейших кратеров Земли, который был оставлен астероидом. Позднее он опубликовал снимок в «Инстаграме».

На фотографии можно увидеть озеро Маникуаган, находящееся посреди лесного массива, расположенного на полуострове Лабрадор (восток Канады). С земной орбиты можно заметить, что этот водоем имеет необычную кольцеобразную форму, а внутри него расположен огромный остров, диаметр которого равен 70 километрам.

По словам космонавта, это озеро возникло около 214 миллионов лет назад, когда на планету рухнул огромный астероид. Он не только считается одним из самых больших космических тел, упавших на Землю, но и наиболее древним.