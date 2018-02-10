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КОСМОС

Российский космонавт разочаровал уфологов, раскрыв тайну «Ведьминых кругов»

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категория: КОСМОС

Антон Шкаплеров, космонавт из РФ, находящийся в настоящее время на МКС, сильно расстроил охотников за НЛО и поклонников сверхъестественных вещей. Во время полета над территорией Саудовской Аравии он раскрыл природу происхождения «Ведьминых кругов». Ранее многие считали, что их создают пришельцы или потусторонние силы.

«Узоры, которые можно увидеть на земле, обладают искусственным происхождением. Инопланетяне не имеют к этому никакого отношения. Дело в том, что местные фермеры применяют оросительную систему, которая движется по кругу», – сообщил космонавт на своей страничке в «Твиттере».

Кстати, именно Шкаплеров недавно совершил грандиозный полет на пылесосе по космической станции.

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