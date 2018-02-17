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КОСМОС

Российский космонавт показал снимок «катастрофически высохшего» Аральского моря

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категория: КОСМОС

Антон Шкаплеров, российский космонавт, находящийся в настоящее время на МКС, выложил в «Инстаграме» фото значительно обмелевшего Аральского моря. Оно было сделано с орбиты нашей планеты.

Данное море (на деле оно является озером с большим содержанием соли) находится на границе Казахстана с Узбекистаном. До шестидесятых годов прошлого столетия оно являлось одним из наиболее крупных на планете. Однако в последние десятилетия Арал начал быстро высыхать из-за деятельности людей. Космонавт решил выразить сожаление в связи с этим фактом.

Пользователи интернета отметили, что с этим нужно срочно что-то делать, но при этом не могли не восхититься красотой сделанного снимка.

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