Российские хоккеисты разгромили сборную Словении на Олимпиаде‍

Российская сборная по хоккею разгромила команду из Словении со счетом 8:2 в матче группового раунда Олимпийских игр. Стоит отметить, что в первом матче Россия уступила сборной Словакии со счетом 2:3.

Форвард Илья Ковальчук отметил, что хоккеисты в этот раз играли так, как надо.

«В первой игре мы играли только пять минут так, как надо играть. Сегодня все 60 минут. Вот и вся разница», — отметил Ковальчук.

Ковальчук сказал, что после первой игры хоккеисты сделали правильные выводы и сумели одержать победу. По словам форварда, игра доставила настоящее удовольствие.

Стоит отметить, что следующая игра состоится 17 февраля. Российская команда встретится на льду с американцами, а Словакия сыграет со Словенией.

Ковальчук отметил, что это может быть игрой за первое место и команда будет готова к этому.