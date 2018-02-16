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В ФОКУСЕ

Российские хоккеисты разгромили сборную Словении на Олимпиаде‍

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категория: В ФОКУСЕ

Российская сборная по хоккею разгромила команду из Словении со счетом 8:2 в матче группового раунда Олимпийских игр. Стоит отметить, что в первом матче Россия уступила сборной Словакии со счетом 2:3.
Форвард Илья Ковальчук отметил, что хоккеисты в этот раз играли так, как надо.

«В первой игре мы играли только пять минут так, как надо играть. Сегодня все 60 минут. Вот и вся разница», — отметил Ковальчук.

Ковальчук сказал, что после первой игры хоккеисты сделали правильные выводы и сумели одержать победу. По словам форварда, игра доставила настоящее удовольствие.

Стоит отметить, что следующая игра состоится 17 февраля. Российская команда встретится на льду с американцами, а Словакия сыграет со Словенией.

Ковальчук отметил, что это может быть игрой за первое место и команда будет готова к этому.

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