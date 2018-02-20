Роскосмос намерен потратить на исследование Марса более 6 млрд рублей

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Государственная корпорация Роскосмос собирается вложить свыше шести миллиардов рублей в программу, называемую «ЭкзоМарс». Об этом сообщается на интернет-ресурсе госзакупок.

Вместе с ESA российская госкорпорация собирается создать уникальную систему, направленную на изучение марсианской поверхности. На эти цели она направит 6 миллиардов 230 миллионов рублей. В этом году на программу пустят свыше 620 миллионов рублей, а в следующем году эта сумма будет увеличена более чем в 4 раза.

«ЭкзоМарс» является уникальной программой по исследованию Красной планеты с применением различных спутников и марсоходов. Ее базовая задача заключается в получении проб и нахождении микроорганизмов. На начальной стадии этого проекта на орбиту Марса был выведен аппарат TGO.