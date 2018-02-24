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ГАДЖЕТЫ

Раскрыты цены на новые флагманы Samsung – Galaxy S9 и S9+

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категория: ГАДЖЕТЫ

Эван Бласс, известный инсайдер в области hi-tech, опубликовал цены на новые флагманы компании Samsung. Речь идет о Galaxy S9 и S9+, официальная премьера которых должна состояться уже завтра, 25 февраля.

По словам журналиста, стоимость «младшей» модели будет равна 841 евро (около 59 000 рублей по текущему курсу), а «старшей» – 997 евро (около 70 000 рублей).

В плане внешнего вида новинки не сильно отличаются от предшественников. Правда, без изменений все же не обошлось. К примеру, сканер отпечатков пальцев теперь расположен внизу экрана. Если же говорить о технических характеристиках, то эти смартфоны должны будут оказаться одними из самых мощных на рынке.

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