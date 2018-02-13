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КОСМОС

Ракета «Союз-2.1а» успешно вывела космический корабль «Прогресс» на орбиту Земли

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категория: КОСМОС

Более одного часа назад состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Ее основная задача состоялась в выведении на земную орбиту космического корабля «Прогресс», с чем она с успехом справилась. Грузовик должен будет доставить на МКС различные припасы, начиная от воды и заканчивая оборудованием для лаборатории.

Ранее ракета должна была полететь 11 февраля, однако во время старта активировалась команда на отключение двигателей, поэтому его было решено перенести на два дня вперед. Теперь космический грузовик сможет достичь станции лишь через 48 часов, так как было упущено временное окно, позволяющее осуществить стыковку по короткому маршруту.

По предварительной информации, первый запуск был отменен из-за того, что сигнал не смог пройти через разъем к бортовому компьютеру. Перед вторым пуском компьютер был заменен.

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