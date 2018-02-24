Программист смог вытащить из телевизора проклятую девочку Самару

Абхишеку Сингху удалось воплотить в реальности самую известную сценку из ужастика «Звонок», воспользовавшись технологией дополненной реальности. Дело в том, что он смог вытащить из телевизора девочку Самару, чей призрак убивает людей, посмотревших видеозапись на проклятой кассете.

На опубликованном программистом ролике можно увидеть большую телевизионную панель, на которой демонстрируются кадры из хоррора. Далее из телевизора вылезает призрак, который начинает потихоньку идти в сторону автора видео.

Данное мобильное приложение было создано Сингху с помощью графического движка «Юнити».