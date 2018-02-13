Пришельцы три раза пытались связаться с людьми

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Около трех лет назад телескоп Паркс зафиксировал таинственные сигналы из звездного скопления, расположенного в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Ученым не удалось тогда разгадать природу происхождения этих сигналов. Через несколько месяцев специалисты из Германии зафиксировали схожие импульсы, источники которых находились гораздо ближе к планете, чем предыдущие.

Затем всего в двадцати световых годах от Солнечной системы из созвездия Весов донеслись новые сигналы. По официальной версии, они произошли в результате мощного излучения света и магнитного поля, однако до сих пор неизвестно, что послужило его источником.

К тому же нельзя забывать о легендарном «wow», который услышали исследователи в конце семидесятых годов прошлого столетия. Долгое время они пытались расшифровать его, и полученные результаты огорчили их. Дело в том, что этот сигнал походил на тест IQ, словно пришельцы все еще считают нас примитивными созданиями.