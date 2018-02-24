Познер встал и ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры»

Известный российский журналист Владимир Познер во время прямого эфира новостной передачи телеканала Al Jazeera покинул студию. Запись эфира была выложена на официальном канале Al Jazeera на видеохостинге Youtube 24 февраля.

Сам Познер прокомментировал свой уход тем, что ему было неинтересно участвовать в разговоре с ведущими, задававшими антироссийский тон.

Также он добавил, что на передачу он пришёл из-за определенных обещаний авторов передачи, которые не были выполнены. Во-первых, Познеру обещали, что представят Россию такой, какой она является на сегодняшний день. Во-вторых, в передаче должны были участвовать другие эксперты: профессор Нина Хрущёва и репортёр Михаил Зыгарь. Но вместо них авторы пригласили совершенно других людей, а само общение сводилось к дебатам на тему необходимых перемен в современной России.

Обратим внимание, что эфир в большей степени касался темы грядущих в России выборов, которые должны состояться 18 марта этого года.

Источник видео: Al Jazeera

