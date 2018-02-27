Появилось видео последствий столкновения двух фур в Башкирии

Авария произошла сегодня на трассе М-5 в Башкирии примерно в 14:00 по местному времени. Известно, что ДТП произошло неподалеку от города Октябрьский, на участке автодороги Самара-Уфа-Челябинск между 1280-м и 1289-м километрами.

Сообщается, что водители обеих фур погибли на месте аварии. Также есть информация о третьем погибшем – пассажире одного из автомобилей.

По сообщениям пресс-службы ГИБДД, сразу же после столкновения автомобилей начался пожар. Долгое время из-за этого к ним невозможно было близко подойти.

По предварительной информации, трое погибших были жителями Челябинской области. Причины аварии на данный момент уточняются, самой вероятной считается заснеженное дорожное полотно, из-за которого оба автомобили были менее маневренными.