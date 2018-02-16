Потрясающие наклейки на iPad

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В нашу страну быстрыми шагами входит мода на потрясающие наклейки для ipad. Такие наклейки могут быть изготовлены из разных материалов, например из винила. Важная особенность таких наклеек заключается в том, что на них можно нанести абсолютно любое изображение, например своё любимое фото, картинку или логотип футбольной команды, а на дисплей поставьте обои, которые по стилю продолжат наклейку.

После того, как на винил наносится изображение, он ламинируется, другими словами, покрывается прозрачной пленкой. Ламинат необходим для безопасности вашего устройства, он защитит его от влаги и механических воздействий. Таким образом, такие наклейки на ipad служат прекрасным защитным элементом, предотвращающим появление царапин.

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В наклейках сделаны отверстия для всех органов управления, наушников и камеры. Все вырезы спроектированы в точности под размеры вашего устройства. Достаточно непросто с первого раза идеально наклеить наклейку на ipad, поэтому попыток может быть несколько, так как есть возможность наклеивать ее много раз. После того, как вы снимете наклейку, на поверхности устройства не останется абсолютно никаких следов. Один из больших и важных плюсов наклейки на ipad заключается в том, что она наноситься без единого пузырька, так как благодаря уникальным микропорам в материале воздух выводится или сам или при помощи легкого нажатия пальцем. Если при наклеивании образовалась складочка, то нажмите на нее слегка пальцем и в одно мгновение ее не станет. Огромный плюс в виниловых наклейках – их можно использовать много раз.

Чтобы сохранить клеевой слой, нужно аккуратно, не растянув, снять наклейку и прикрепить ее назад к подложке, а сверху положите что-нибудь тяжелое. Это очень удобно, если вам наскучила пленка. Через некоторое время вы опять сможете сменить стиль своего ipad. Благодаря наклейкам на ipad, вам не нужно будет постоянно прятать свое устройство в чехол, чтобы на нем не появилось царапин. Благодаря таким покрытиям ipad не скользит в руках, его очень просто мыть, оно необыкновенно прочное, хотя довольно тонкое, также пленка отлично отталкивает пыль.

Потрясающие наклейки на ipad придадут вашему устройству индивидуальность и стиль.