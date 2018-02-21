Последствия боев в дебальцевском котле показали на видео

21 февраля 2018 года на Telegram-канале WarGonzo было опубликовано видео, на котором запечатлены окрестности села Логвиново после зимних боёв трёхлетней давности. Сообщается, что ролик был сделан в середине февраля 2015 года бойцами, выступавшими за независимость самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Снято видео неподалёку от города Дебальцево, где в феврале 2015 года проходили ожесточенные бои. На кадрах видны следы от крупнокалиберных снарядов, отдельно сняты подбитые танки и брошенная артиллерия.

Во времена проходящих в «Дебальцевском котле» боёв появлялась противоречивая информация о погибших и пострадавших солдатах ВСУ. Как сообщали пресс-службы Киева, в конце зимы там погибло 66 бойцов и не меньше трёхсот получили ранения. А по данным Минобороны ДНР эти цифры были значительно занижены, а общее количество погибших превышает две тысячи человек.