После урагана «Мария» в Пуэрто-Рико обнаружены таинственные НЛО

Известный уфолог Джошуа П. Уоррен продемонстрировал недавно своим коллегам фото, которые доказывают существование инопланетян. Дело в том, что на них изображены таинственные объекты, обнаруженные исследователем на острове Пуэрто-Рико после пронесшегося там урагана «Мария».

Прошлой осенью на островок обрушился мощный ураган, в результате которого неподалеку от тайных правительственных баз были зафиксированы необычные объекты в небе. Уфологу удалось сделать парочку снимков этих НЛО, правда, с довольно большого расстояния.

На первом фото можно заметить простой самолет, рядом с которым припаркована машина. Однако на второй фотографии отчетливо виднеется странный летающий объект, имеющий конусовидную форму и несколько лопастей. Многие охотники за НЛО отметили, что он похож на звездолет, запечатленный Луисом Айматом около 6 лет назад в этом же регионе.