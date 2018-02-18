Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

После урагана «Мария» в Пуэрто-Рико обнаружены таинственные НЛО

Дата:
категория: КОСМОС

Известный уфолог Джошуа П. Уоррен продемонстрировал недавно своим коллегам фото, которые доказывают существование инопланетян. Дело в том, что на них изображены таинственные объекты, обнаруженные исследователем на острове Пуэрто-Рико после пронесшегося там урагана «Мария».

Прошлой осенью на островок обрушился мощный ураган, в результате которого неподалеку от тайных правительственных баз были зафиксированы необычные объекты в небе. Уфологу удалось сделать парочку снимков этих НЛО, правда, с довольно большого расстояния.

На первом фото можно заметить простой самолет, рядом с которым припаркована машина. Однако на второй фотографии отчетливо виднеется странный летающий объект, имеющий конусовидную форму и несколько лопастей. Многие охотники за НЛО отметили, что он похож на звездолет, запечатленный Луисом Айматом около 6 лет назад в этом же регионе.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфологи опубликовали видеодоказательство существования инопланетян
  2. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника
  3. Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии
  4. Уфолог обнаружил в кратере Луны обломки инопланетного корабля

Эти новости могут вас заинтересовать

Найдено очередное доказательство кометного происхождения воды на Земле

Российские ракеты назовут в честь великих русских рек

Загадочный пульсар-«вампир» обнаружен астрономом-любителем

На сайте NASA показали фото Суперлуны с Байконура

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках