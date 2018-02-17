Порошенко призвал запретить флаг России во всех странах мира

На телевизионном канале TCH, вещающем на территории Украины, сообщили, что Петр Порошенко, украинский президент, призвал остальные страны мира запретить флаг России, так как РФ якобы пытается уничтожить демократию.

По словам лидера Украины, Москва уже давно перестала вести честную игру в мировой политике, поэтому на Олимпиаде-2018 и не развивается флаг Российской Федерации. Затем он призвал европейские страны не признавать выборы, проведенные на полуострове Крым, и отказаться от возведения «Северного потока-2».

Перед данным выступлением Порошенко встретился с Владимиром Путиным, российским президентом. Они обсудили ход выполнения Минских договоренностей.