Полиция Паттайи отказалась отпустить Лесли и Рыбку под залог

Работники правоохранительных органов Паттайи (Таиланд) ответили отказом на просьбу отпустить Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще 8 россиян из изолятора под залог. Напомним, что они были задержаны при осуществлении «секс-тренинга», который проводился нелегально, неподалеку от курортного города.

По предварительной информации, решение о залоге сейчас способен принять лишь суд, причем теперь граждане РФ являются не задержанными, а арестованными, находящимися под следствием. Они смогут выйти под залог в будущем, но его размер окажется намного выше.

Если обвиняемым удастся выйти на свободу, то они все равно не смогут покинуть страну и должны будут раз в двенадцать дней приходить в суд, чтобы продлить залог, причем его могут в любой момент отменить.