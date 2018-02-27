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В ФОКУСЕ

Полиция Паттайи отказалась отпустить Лесли и Рыбку под залог

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категория: В ФОКУСЕ

Работники правоохранительных органов Паттайи (Таиланд) ответили отказом на просьбу отпустить Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще 8 россиян из изолятора под залог. Напомним, что они были задержаны при осуществлении «секс-тренинга», который проводился нелегально, неподалеку от курортного города.

По предварительной информации, решение о залоге сейчас способен принять лишь суд, причем теперь граждане РФ являются не задержанными, а арестованными, находящимися под следствием. Они смогут выйти под залог в будущем, но его размер окажется намного выше.

Если обвиняемым удастся выйти на свободу, то они все равно не смогут покинуть страну и должны будут раз в двенадцать дней приходить в суд, чтобы продлить залог, причем его могут в любой момент отменить.

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