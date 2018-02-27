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В ФОКУСЕ

Первый канал прокомментировал слова Якубовича об участниках «Поле чудес»

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категория: В ФОКУСЕ

Представители пресс-службы Первого канала отметили, что Леонид Якубович, бессменный ведущий шоу «Поле Чудес», не считает участников телепроекта психически больными людьми и никогда их так не называл. Они добавили, что журналисты вырвали его слова из контекста, исказив их общий смысл.

По словам работников телеканала, Якубович не оценивал игроков в своей цитате – она была направлена на работу с ними до начала съемок для снятия напряжения. Если прочитать всю цитату целиком, то все сомнения на этот счет тут же отпадут.

Первому каналу пришлось прокомментировать данный инцидент, когда в СМИ заявили, что ведущий «Поле Чудес» считает игру «шизофренией».

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