Отправленный в космос электромобиль Tesla включили в каталог спутников

На официальной странице американского космического командования ВВС в «Твиттере» появилось сообщение о том, что запущенный в космос электрокар Tesla теперь состоит в каталоге спутников.

Обновленный список был замечен Джонатаном Макдауэлом, американским астрофизиком. Он выложил в Сеть скриншот, на котором можно увидеть, что электрический родстер значится под последним номером в каталоге.

Позднее представители командования решили подтвердить данную информацию. Они добавили, что до тех пор, пока машина вращается на орбите Земли, она будет отслеживаться при помощи радаров, как и прочие космические объекты.