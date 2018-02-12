Обломки упавшего в Подмосковье Ан-148 разлетелись на 30 га

Игорь Кутровский, работник МЧС, сообщил, что обломки авиалайнера Ан-148, упавшего вчера в Московской области, разбросало на территории площадью тридцать гектар.

Ранее отмечалось, что МЧС завершило спасательную миссию, однако поисковые работы будут длиться как минимум несколько дней. Нахождение обломков значительно осложняет снег – в некоторых местах экспертам приходится осуществлять свою работу, находясь по пояс в сугробах.

В СМИ сообщают, что спасатели смогли найти целыми лишь два тела, то есть остальные им пришлось собирать по отдельным фрагментам. Напоминаем, что воздушное судно исчезло с радаров практически сразу же после взлета с московского аэропорта. Данная катастрофа унесла жизни 71 человека.