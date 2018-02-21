Новый вариант суперкара Ferrari 488 GTB назван Pista

Редакцией британского информационного агентства Autocar были опубликованы снимки нового варианта суперкара Ferrari 488 GTB. На них можно разглядеть название автомобиля – Pista. Официальная демонстрация машины должна будет состояться на женевском автосалоне.

С итальянского языка слово «Pista» переводится как «трек». Сотрудники автопроизводителя отмечают, что новинка окажется наиболее мощным авто марки. На него установят восьмицилиндровый 3,9-литровый двигатель, мощность которого составит 700 «лошадок». К тому же конструкторы значительно доработают кузов модели, к примеру, многие его детали изготовлены из углеродного волокна. Инженерам также удалось снизить вес мотора почти на 10 процентов.

Аналитики считают, что обновленная версия 488 составит конкуренцию Porsche 911 GT2 RS.