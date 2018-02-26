Nokia вернет в продажу телефон из фильма «Матрица»

Компания HMD Global, создающая смартфоны под маркой Nokia, сделала неожиданный анонс на выставке MWC 2018. Она сообщила, что совсем скоро возобновит продажи модели Nokia 8110.

Речь идет о большом мобильном телефоне, имеющем изогнутый корпус и защитную крышку. Он был выпущен около 22 лет назад и получил всемирную известность после выхода фильма «Матрица», в котором его часто использовали главные герои.

Обновленный вариант будет представлен в двух окрасках: желтом (ранее данную модель в шутку называли «бананом») и черном. Он получит множество современных опций, включая поддержку 4G и Wi-Fi. Приобрести новинку можно будет за 79 евро (около 5 500 рублей по текущему курсу).