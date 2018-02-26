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ГАДЖЕТЫ

Nokia вернет в продажу телефон из фильма «Матрица»

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категория: ГАДЖЕТЫ

Компания HMD Global, создающая смартфоны под маркой Nokia, сделала неожиданный анонс на выставке MWC 2018. Она сообщила, что совсем скоро возобновит продажи модели Nokia 8110.

Речь идет о большом мобильном телефоне, имеющем изогнутый корпус и защитную крышку. Он был выпущен около 22 лет назад и получил всемирную известность после выхода фильма «Матрица», в котором его часто использовали главные герои.

Обновленный вариант будет представлен в двух окрасках: желтом (ранее данную модель в шутку называли «бананом») и черном. Он получит множество современных опций, включая поддержку 4G и Wi-Fi. Приобрести новинку можно будет за 79 евро (около 5 500 рублей по текущему курсу).

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