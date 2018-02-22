NASA создает новый скафандр с портативным туалетом

В «НАСА» сейчас заняты созданием новой версии космического скафандра, который будет снабжен портативным туалетом. Схожая система применялась в костюмах, использовавшихся астронавтами при высадке на Луну.

Новую разработку планируют применить при следующем пилотируемом полете к земному спутнику, который будет осуществлен на корабле «Орион». В этом скафандре человек сможет находиться в открытом космосе почти 6 суток – этого времени должно хватить на устранение возможных неисправностей, связанных с разгерметизацией кабины космолета.

На сегодняшний день астронавты из США применяют две разновидности скафандров: первые используются ими во время взлета или посадки, а вторые – во время выхода в космос. Они могут пребывать в них почти 10 часов.