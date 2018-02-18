NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с Букингемский дворец

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Специалисты «НАСА» заявили о том, что в сторону нашей планеты летит гигантский астероид, который по своим размерам сопоставим с Букингемским дворцом. Впервые он был обнаружен астрономами в 2017 году.

Космическое тело должно будет подлететь к Земле в первых числах марта. Его ширина превышает 450 метров, а площадь поверхности составляет 55 гектаров. Впрочем, по словам экспертов, землянам пока не о чем переживать, так как вероятность падения данного астероида стремится к нулю.

Если же подобный объект рухнет на нашу планету, то он приведет к катастрофическим последствиям, например, сотрет с лица с Земли несколько городов, оставив после себя воронку диаметром в два километра.