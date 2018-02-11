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КОСМОС

NASA опубликовало снимки аномальных «молочных вихрей» в Каспийском море

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категория: КОСМОС, ПРИРОДА

Специалистами «НАСА» были опубликованы снимки, на которых показаны аномальные процессы, происходящие в Каспийском море и названные учеными «молочными вихрями».

По словам исследователей, это явление возникает из-за перемешивания ветром воды и поднятия со дна различных отложений. В результате море, примыкающее к суше, получает молочный цвет. Ученые собираются тщательней изучить этот процесс, так как он может негативно повлиять на рыболовство в данном регионе.

Стоит отметить, что фото были сделаны с применением спектрорадиометра, установленного на орбитальном аппарате Terra.

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