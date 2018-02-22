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КОСМОС

NASA начало готовиться к полетам на Марс и Луну

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Во время недавнего выступления на Национальном космическом совете Роберт Лайтфут, глава «НАСА», сообщил, что агентство начнет готовиться к полетам на земной спутник и Марс. В отдаленном будущем будут совершены полеты к иным объектам нашей звездной системы.

По словам Лайтфута, на лунную поверхность новая экспедиция сядет через 2 года. Он также отметил, что NASA планирует создать на орбите спутника станцию, которая упростит полеты с Земли на Луну и обратно.

Глава агентства добавил, что США планирует сохранить за собой лидерство в области изучения Красной планеты и других космических тел Солнечной системы. К примеру, в 2020 году на марсианскую поверхность сядет новый марсоход, который проверит возможность доставки на Землю марсианского грунта.

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