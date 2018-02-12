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КОСМОС

NASA изучит туманность в созвездии Печь в поисках инопланетян

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категория: КОСМОС

Нахождение жизни, включая ее разумных представителей, в космическом пространстве является одной из самых важных задач современной астрономии. По этой причине специалисты сильно заинтересовались аномалиями, возникшими в туманности, расположенной в созвездии Печь. Уфологи тут же приписали их к действиям инопланетян, однако ученые собираются сначала тщательно изучить этот звездный кластер, а уже потом делать какие-либо выводы.

Напомним, что в этой туманности сравнительно недавно был зафиксирован мощнейший взрыв в галактике. Астрономы пока не могут дать точного ответа на его происхождение. Большинство, впрочем, уверены, что он произошел в результате столкновения двух галактик.

У охотников за НЛО имеется своя версия. Они считают, что пришельцы устроили межгалактическую войну, в которой применили невероятно мощное оружие. В любом случае, данная туманность расположена от нас на расстоянии в шестьдесят миллионов световых лет, поэтому, что бы там не случилось – оно уже давно закончилось.

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