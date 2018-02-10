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КОСМОС

NASA и ВВС США не планируют использовать Falcon Heavy для пуска своих аппаратов

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категория: КОСМОС

До запуска Falcon Heavy Илон Маск, руководитель SpaceX, отправил предложения NASA и ВВС США, в которых отметил, что готов совершенно бесплатно запустить любой их груз на орбиту Земли или в космос на своей новой сверхтяжелой ракете. Однако ни одна из организаций не воспользовалась данным шансом.

В результате миллиардер решил использовать в виде полезной нагрузки собственный электромобиль. Он успешно был запущен в космос в минувший вторник. Сначала машина вращалась вокруг Земли, а затем направилась в сторону Марса.

Что касается отказов NASA и Пентагона, то их можно объяснить банальным недоверием. Все же запуск Falcon Heavy являлся тестовым, поэтому он мог запросто закончиться полным провалом и тогда ведомства бы потеряли дорогостоящее оборудование. В будущем же они не собираются применять данную ракету из-за отсутствия крупных грузов.

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