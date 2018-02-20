Над Великобританией пролетел загадочный черный НЛО в форме диска

Уфологи обнаружили над Великобританией таинственный объект черного цвета в форме диска. Специалисты отмечают, что он представляет собой классическую модель НЛО. В Интернете практически сразу же появились фото этого странного диска.

Очевидцы утверждают, что обнаружили неопознанный летающий объект совершенно случайно. Дело в том, что британец купил новую камеру и решил протестировать ее, сделав несколько фотографий неба. Когда он пришел домой и загрузил фото на компьютер, то тут же заметил на них черный НЛО.

Пользователи разделились на два непримиримых лагеря: первые уверены, что на снимках запечатлен инопланетный корабль, а другие считают, что на них изображено редкое природное явление, не связанное с пришельцами.