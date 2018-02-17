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В ФОКУСЕ

Над Донбассом замечен американский разведывательный беспилотник

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категория: В ФОКУСЕ

Специалисты интернет-ресурса CivMilAir, занимающиеся отслеживанием движения боевых летательных аппаратов, сообщили о том, что в восточной области Украины неподалеку от границы РФ беспилотник США провел разведывательную операцию.

На опубликованной в Интернете карте можно увидеть, что беспилотный аппарат пролетел над территорией Донбасса, а затем отправился в сторону России.

В этом году воздушная разведывательная техника США уже несколько раз оказывались возле западной российской границы. Всего неделю назад Boeing RC-135W облетел прибалтийские страны, практически вплотную приблизившись к границам Калининградской области.

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