Начались продажи нового российского смартфона Pixelphone M1

На сайте российской компании Pixelphone появилась информация о том, что в продажу поступила ее новая модель под названием M1. Стоимость смартфона составляет около 7 тысяч рублей. Он оснащен 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD Ready и 13-мегапиксельной задней камерой.

На передней панели у этого гаджета установлена 5-мегапиксельная камера. Его «сердцем» стал 4-ядерный чипсет MediaTek MT6737, которого хватает для запуска практически любого современного мобильного приложения. Объем оперативной памяти равен 2 гигабайтам, а внутренней – 16 гигабайтам.

В качестве операционной системы используется Android версии 7.0. Емкость аккумуляторной батареи составляет 2500 мАч. Впрочем, данную новинку нельзя назвать полностью российской, так как ее комплектующие создаются в Китае.