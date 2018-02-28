Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

На видео показали, как Су-34 уничтожил «врага» прямым попаданием

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В небе над Воронежской областью пилоты Су-34 продемонстрировали различные воздушные маневры. На первом этапе тренировки летчики вывели эскадрилью из-под атаки условного врага на оперативную авиабазу, затем подготовились к сражению и снова поднялись в воздух.

В рамках прошедших учений пилоты отточили свои умения по противодействию системам ПРО условного противника. Они также получили координаты целей, расположенных на земле, и осуществили их уничтожение.

В тренировке приняли участие двадцать экипажей. Представители командования отметили, что пилоты смогли выполнить все поставленные перед ними задачи.

Напомним, в феврале прошлого года на полигоне Погоново в Воронежской области прошли учения Су-34 имитирующим вертолетам и самолетам условного противника.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

У Барака Обамы появился шанс стать президентом Франции

В Индонезии мужчина с мачете устроил резню в церкви

В ЛНР сообщили о танках и САУ силовиков у линии соприкосновения

Курдские бойцы убили четырех солдат турецкой армии на сирийской границе

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках