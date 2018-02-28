На видео показали, как Су-34 уничтожил «врага» прямым попаданием

В небе над Воронежской областью пилоты Су-34 продемонстрировали различные воздушные маневры. На первом этапе тренировки летчики вывели эскадрилью из-под атаки условного врага на оперативную авиабазу, затем подготовились к сражению и снова поднялись в воздух.

В рамках прошедших учений пилоты отточили свои умения по противодействию системам ПРО условного противника. Они также получили координаты целей, расположенных на земле, и осуществили их уничтожение.

В тренировке приняли участие двадцать экипажей. Представители командования отметили, что пилоты смогли выполнить все поставленные перед ними задачи.

Напомним, в феврале прошлого года на полигоне Погоново в Воронежской области прошли учения Су-34 имитирующим вертолетам и самолетам условного противника.