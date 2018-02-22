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Астрономия

На Титане якобы обнаружены значительные запасы нефти

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категория: Астрономия, КОСМОС

В средствах массовой информации недавно появились сведения о том, что на спутнике Сатурна – Титане – космическим аппаратом Cassini якобы были обнаружены месторождения нефти. Однако на деле это выдумки журналистов, ведь нефть возникает при разложении живых организмов, которых нет на вышеуказанном космическом объекте.

Однако частично газетчики были правы, когда сообщили, что на Титане имеется огромный объем энергоносителей. Дело в том, что на его поверхности расположены целые океаны из этана и метана. В связи с уникальными условиями спутника эти вещества на нем находятся в жидком состоянии.

Если земляне решат отправиться на Титан, то они смогут воспользоваться метановыми морями в качестве источника энергии.

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