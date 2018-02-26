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КОСМОС

На снимках Google Earth обнаружена загадочная линия, опоясывающая Землю

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категория: КОСМОС

При изучении фото из сервиса Google Earth исследователи нашли загадочную линию, практически полностью опоясывающую нашу планету – ее длина превышает двадцать тысяч километров.

Специалисты, обнаружившие эту линию, опубликовали в Сети соответствующий ролик, в котором можно увидеть как из Антарктиды и до Северного полюса пролегает странная полоса. Эксперты считают, что эта линия вряд ли была оставлена самолетом, так как он не способен пролететь по столь большому прямому маршруту без единой остановки. К тому же этот след показывает, что оставившее его воздушное судно преодолело значительное расстояние всего за несколько минут.

Однако некоторые пользователи считают, что данный след возник из-за неидеального соединения нескольких снимков, поэтому ничего необычного в нем нет.

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