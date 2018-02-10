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ГАДЖЕТЫ

На смартфон LG V30s установят в два раза больше памяти

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категория: ГАДЖЕТЫ

После того как LG не смогла удержать лидирующие позиции на рынке мобильных устройств, компания постоянно старается оснастить свои новинки уникальными опциями, отсутствующими у конкурентов. Не исключено, что ее новый флагман под названием V30s, поможет ей наверстать упущенное.

Инсайдеры отмечают, что новинка может быть оснащена в два раза большим объемом встроенной памяти, чем у предшественника. К тому же в ней будет использована система автоматической подстройки камеры и технология искусственного интеллекта. Узнать об этом наверняка удастся на выставке MWC, на которой LG проведет официальную премьеру смартфона.

Что касается объема памяти, то он составит 256 гигабайт. Помимо всего прочего, она будет значительно отличаться от конкурентов скоростью записи и считывания. Компания даже решила запатентовать ее под кодовым наименованием LG Lens.

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