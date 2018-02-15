На Гавайях перед землетрясением появился НЛО

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Жители Гавайев сообщили, что недавно увидели в небе неопознанный летающий объект, излучавший необычный свет.

Свидетели этого необычного явления отметили, что всего через несколько минут после исчезновения НЛО на острове произошло небольшое землетрясение магнитудой в 2 балла.

Уфологи провели тщательное исследование данного происшествия. Первым делом они выяснили, что вышеуказанный объект появился в небе над Гавайями 25 января. Он имел ребристую поверхность и ярко светился. Скорее всего, этот НЛО являлся инопланетным кораблем. По мнению специалистов, пришельцы либо знали о скором землетрясении, либо сами спровоцировали его.