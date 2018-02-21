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КОСМОС

На дне Тихого океана обнаружена гигантская пирамида

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категория: КОСМОС, ОКЕАН

Специалистам из Аргентины удалось найти на дне Тихого океана пирамиду гигантских размеров с использованием онлайн-сервиса Google Earth. Некоторые исследователи уже начали утверждать, что эта постройка, скорее всего, была создана жителями утонувшей Атлантиды.

Данный объект был найден глубоко под водой западнее от побережья Мексики. В длину эта пирамида достигает почти восемнадцати метров и обладает идеально ровными гранями, что указывает на ее искусственное происхождение.

Эксперты в области уфологии выдвинули свою версию происхождения этой постройки. Они считают, что она была возведена инопланетянами несколько тысячелетий назад. Известный уфолог Скотт Уоринг отметил, что древние люди не могли создавать подобные постройки без помощи пришельцев, поэтому уверен, что эта затонувшая пирамида была их базой.

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