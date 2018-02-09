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В ФОКУСЕ

Минобороны сообщило об обрушении построенного Россией моста в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники официального печатного издания Министерства обороны – «Красная звезда» – сообщили о том, что в восточной области Сирии обрушился мост, построенный военнослужащими РФ и пролегающий через Ефрат. Причиной его разрушения является резкое повышение уровня воды в реке, произошедшее из-за открытия шлюзов плотины. Они добавили, что США, скорее всего, пытаются тем самым помешать сирийским войскам в укреплении своих позиций на левом побережье реки.

Отметим, что мост был построен осенью прошлого года российскими специалистами. Его длина превышает двести метров. Это сооружение планировалось применять для переброски боевой техники. Пропускная способность моста составляла до восьми тысяч транспортных средств в сутки.

По словам экспертов, 6 января вода в реке резко поднялась, несмотря на отсутствие значительных осадков в регионе. Через день мост разрушился.

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