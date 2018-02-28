Минобороны РФ опубликовало видео о работе Сил спецопераций в Сирии

В сети Интернет появилось видео, на котором демонстрируется непревзойденный профессионализм бойцов ССО (Силы специальных операций), выполнявших различные боевые миссии в Сирии. Он был опубликован российским Министерством обороны.

Представители ведомства отметили, что данное специальное подразделение занимается осуществлением наиболее важных боевых операций, направленных на защиту интересов РФ в других странах.

В сирийских регионах эти подразделения находят объекты, принадлежащие террористическим группировкам, и передают данные об их местонахождении авиации. В Минобороны отметили, что солдаты ССО имеют отличную подготовку и вооружение.