Минобороны оценило ситуацию в подконтрольных США районах Сирии

В сирийских районах, в настоящее время находящихся под наблюдением коалиции, которую возглавляют США, сформировалась тяжелая обстановка. Об этом сообщил Игорь Конашенков, представитель российского Министерства обороны.

По его словам, когда коалиция сообщила об освобождении данных областей от боевиков, они тут же стали «черными дырами», ситуацию в которых невозможно проследить ни правительству Сирии, ни независимым наблюдателям.

Представитель ведомства отметил, что в городе Ракка сейчас наблюдается настоящая «гуманитарная катастрофа», на которую не обращают внимания США и ее союзники. В этом населенном пункте авиация уничтожила свыше 80 процентов всех жилых зданий. К тому же в нем до сих пор отсутствуют водоснабжение и электричество.