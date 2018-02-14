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Миллионы Android-устройств оказались заражены вирусами майнерами

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категория: IT, ГАДЖЕТЫ

Сотрудники компании Malwarebytes Labs сообщают, что ими были найдены миллионы мобильных устройств, работающих на основе ОС Android и зараженных вредоносным кодом, использующим мощности гаджетов для майнинга криптовалют.

Согласно отчету специалистов этот вирус может на время сделать из смартфона или планшета инструмент для получения криптовалюты под названием Monero. Все добытые «монетки» затем тут же переводились на кошельки хакеров.

Компании удалось идентифицировать сразу 5 доменов, использовавшиеся злоумышленниками для захвата гаджетов пользователей. За последние несколько недель 2 из них посетили свыше 30 миллионов раз.

Эксперты в области кибербезопасности советуют обладателям смартфонов всерьез заняться их защитой от кибератак путем установки антивирусов и отказа от посещений подозрительных сайтов.

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