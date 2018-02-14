«МиГ» предостерег Украину от переделки истребителей МиГ-29 в штурмовики

Специалисты корпорации «МиГ» решили предостеречь своих украинских коллег от превращения истребителей МиГ-29 в штурмовики. Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Львове в скором времени начнется модификация советских самолетов, которая позволит сделать из них штурмовые машины и продлить срок их службы до сорока лет.

По словам экспертов, в то время как большинство компаний стараются увеличить функциональность своей техники, ОПК Украины встал на иной путь развития, собираясь превратить отличные истребители в малоэффективные штурмовики.

В корпорации сообщают, что увеличение продолжительности работы боевых самолетов до сорока лет является крайне небезопасным решением, ведь в конструкторской документации не учитываются столь значительные сроки эксплуатации данных машин.