Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

МИД сообщил о возможной гибели пяти россиян в Сирии при ударе США

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в результате удара возглавляемой США коалиции, в Сирии могли погибнуть пять россиян.

«Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран», — заявила Захарова.

Она добавила, что речь идет не о российских военнослужащих.

Стоит напомнить, что речь идет об атаке совершенной 7 февраля. Альянс во главе с Америкой совершил авиаудар по сирийским ополченцам. Представители альянса отметили, что они нанесли удар после «неспровоцированной атаки» на штаб «Сирийских демократических сил.

Позже выяснилось, что в результате удара погибло 26 человек.

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Бывший депутат Госдумы раскрыл новые данные о погибших в Сирии российских наемниках

ПВО Сирии сбили израильский истребитель F-16 из-за ошибки пилотов

На видео показан прорыв Су-25 противовоздушной обороны условного противника

В Сети опубликовано видео пенной вечеринки ульяновских курсантов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках