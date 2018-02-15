МИД сообщил о возможной гибели пяти россиян в Сирии при ударе США

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в результате удара возглавляемой США коалиции, в Сирии могли погибнуть пять россиян.

«Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран», — заявила Захарова.

Она добавила, что речь идет не о российских военнослужащих.

Стоит напомнить, что речь идет об атаке совершенной 7 февраля. Альянс во главе с Америкой совершил авиаудар по сирийским ополченцам. Представители альянса отметили, что они нанесли удар после «неспровоцированной атаки» на штаб «Сирийских демократических сил.

Позже выяснилось, что в результате удара погибло 26 человек.