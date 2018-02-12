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В ФОКУСЕ

МЧС закончило спасательную операцию на месте падения Ан-148

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категория: В ФОКУСЕ

В информагентствах передают о том, что работники МЧС закончили проведение спасательной операции на месте падения воздушного судна Ан-148 в Раменском районе. Теперь началась поисковая стадия.

По словам Владимира Пучкова, руководителя МЧС, все, кто находился на борту самолета – 71 человек – погибли. Он также добавил, что поисковая миссия продлится как минимум 6-7 дней. Специалисты работают круглые сутки в несколько смен, так как обломки лайнера разлетелись на тысячу метров от места его падения.

Эксперты отмечают, что крушение Ан-148 могло произойти по многим причинам: из-за неисправности самолета, человеческого фактора или плохих погодных условий.

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