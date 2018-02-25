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ГАДЖЕТЫ

LG сделала анонс нового флагмана V30S ThinQ на MWC 2018

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категория: ГАДЖЕТЫ

Во время выставки MWC 2018 компания LG сделала анонс своего нового флагмана, получившего название V30S ThinQ. По сути, он представляет собой усовершенствованную версию V30. На нем стоит тот же чипсет (Snapdragon 835), двойная задняя камера и OLED-дисплей.

Что касается основных отличий от предшественника, то к ним можно отнести увеличившийся объем оперативной памяти – теперь этот параметр составляет 6 гигабайт. К тому же минимальная внутренняя память у данного смартфона равна 128 гигабайтам.

У этого гаджета также появилась технология искусственного интеллекта, помогающая ему распознавать объекты, попавшие в объективы его камер. Благодаря данной функции смартфон может самостоятельно выбирать оптимальный режим съемки.

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